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بالفيديو || رسالة شديدة اللهجة من «السيسي» لتلك «الجهة» أثناء كلمته بالقمة العربية..قُوبلت باستحسان وابتسامة من «سلمان»..وكانت البداية لعودة العلاقات إلى سابق عهدها

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بالفيديو || رسالة شديدة اللهجة من «السيسي» لتلك «الجهة» أثناء كلمته بالقمة العربية..قُوبلت باستحسان وابتسامة من «سلمان»..وكانت البداية لعودة العلاقات إلى سابق عهدها بالفيديو || رسالة شديدة اللهجة من «السيسي» لتلك «الجهة» أثناء كلمته بالقمة العربية..قُوبلت باستحسان وابتسامة من «سلمان»..وكانت البداية لعودة العلاقات إلى سابق عهدها

أكد الرئيس «عبد الفتاح »، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرون للقمة العربية، والمقامة في البحر الميت بالأردن، من التاسع والعشرون حتى الواحد والثلاثون من مارس الجاري، أن هناك بعض القوى الإقليمية التي تستغل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية لتتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأضاف السيسي، أن تلك القوى تحاول التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الأمنية، أكد أنها تقوم بذلك باستخدام كافة السبل بغض النظر عن تفكك مؤسسات الدول أو سلامة مواطنيها.

 

وشدد السيسي، أنه يجب على جميع الدول العربية اتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه تلك التدخلات، وتوجيه رسالة لتلك القوى بأننا لن نسمح بالتدخل في شئوننا الداخلية، مضيفاً أن جميع المساعي التي تبذل للهيمنة المذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضي الوطن العربي سوف يتم مواجهتها من جميع الدول العربية بكل قوة وحسم.

وجدير بالذكر، أن المملكة العربية تواجه حرباً غير مباشرة مع إيران في اليمن، حيث تقوم إيران بتمويل ومساندة جماعة الحوثي في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، وقد حدثت مناوشات عسكرية بين الطرفين في خليج باب المندب، وقيام جماعة الحوثي بتدمير بارجة حربية تابعة للقوات ، وتوجد مخاوف لدى المملكة من تمدد سيطرة إيران على المنطقة، ولذلك فقد قام السيسي بتوجيه تلك الرسالة شديدة اللهجة لإيران، خلال كلمته بالقمة العربية بالأردن، الأمر الذي قُبل باستحسان واضح من «الملك سلمان».

 

المصدر:مصرفايف

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