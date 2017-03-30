«أبو ريدة ضحك عليا.. وهذا رأيي في غالي وتريكة»| 5 رصاصات يطلقها الصقر

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حل أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، ضيفًا على برنامج «اكسترا تايم» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة cbc extra، صباح اليوم الخميس، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأحداث الكروية، إلى جانب صدامه القائم مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

أشار «الصقر» إلى استبعاد حسام غالي من المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه نجم كبير وذلك لا يؤثر على قيمته، وأن توجيهه للاعبين في الملعب أمر لا يعيبه، بل على العكس مفيد للمنتخب، مضيفًا أن ذلك قد يكون مختلفًا عن نظام عمل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني.

وتطرق «حسن» إلى عدم نجاح تجربته كمدير للمنتخب الوطني، موضحًا أن التوقيت كان غير مناسبًا باعتزال عدد من اللاعبين، بالإضافة إن ذلك جاء عقب ثورة 25 يناير، وهذا لا يعفي الجهاز الفني بالكامل من المسؤولية، رافضًا التعليق على فترة عمله مع شوقي غريب، قائلًا: «ما بقتش عايز أتكلم في الكورة، الوضع غير صحي تمامًا».

وتابع أن هناك مهازل تحدث بالوسط الرياضي، لا يرغب في الدخول بتفاصيلها، موضحًا: "نحن أصبحنا نتفنن في إهانة بعضنا، وهذه ليس قيمة الرياضة"، مضيفًا أن هناك أساطير للكرة المصرية لا يعاملون بالشكل اللائق بهم.

وعن استدعاءه للنيابة، أوضح «العميد»، أن مجلس النواب لم يتدخل للحفاظ على قيمته الكروية كلاعب سابق بمنتخب مصر أو كفرد من الشعب، وكذلك مباحث الإنترنت والنائب العام، ووصف بلاغه ضد أحد الأشخاص بالكيدي، لكنه توقف عند تصريحات له في أحد البرامج، معلقًا: «حاجة تكسف، مفيش مساواة، أروح لمين عشان ياخدلي حقي في البلد دي».

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كما تحدث نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، عن مستقبل عمله في الكرة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما حدث معه بعد اعتزاله طبيعي، بعمله في التدريب، كاشفًا أنه كان يضع خطة منظمة لنفسه عقب الاعتزال لكنه فوجئ بأبعاد أخرى، مثل العلاقات وما إلى ذلك، معلقًا: «أنا اتفاجئت بالنظام، لو عملت كتاب هفتح على ناس كتير».

وعن علاقته بحسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والحالي بتروجيت، أكد «حسن» أن هناك كيمياء خاصة بينهما، مضيفًا أن الراحل محمود الجوهري، أكثر مدرب أثر به: «هو اللي علمني يعني إيه أحب شغلي»، إلى جانب أسامة خليل، مدربه السابق بالنادي الإسماعيلي، والهولندي رود كرول.

وأشاد نجم أندرلخت البلجيكي السابق، إلى ما قدمه محمد أبو تريكة للكرة المصرية، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة حقق انجازات عديدة للأهلي ومنتخب مصر، وعلاقته به قوية جدًا، وإذا لم تكرمه الدولة فالجمهور ينصفه دائمًا.

وكشف أحمد حسن، عن سر اعتزاله اللعب مبكرًا قائلًا: «أنا اتضحك عليا»، مستكملًا: «هاني أبو ريدة ضحك عليا لما قالي عايزينك تبقى مدير المنتخب وأقنعني وقتها».