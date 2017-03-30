«تواجد عربي وليفاندوفسكي يتذيل القائمة».. أكثر اللاعبين الدوليين تهديفا

التحرير

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انتهى، أمس الأربعاء، «أسبوع الفيفا» للمنتخبات حول العالم، بالعديد من المباريات في إطار تصفيات كأس العالم روسيا 2018، وعدد آخر من المباريات الودية، التي شهدت ظهور بارز لهدافي الدوريات العالمية مع منتخبات بلادهم.

ويرصد «التحرير» في التقرير التالي، أكثر اللاعبين الدوليين الحاليين إحرازًا للأهداف مع منتخبات بلادهم في جميع مشاركاتهم:-

كريستيانو رونالدو

المنتخب: البرتغال

عدد المباريات: 138

عدد الأهداف: 71

المعدل التهديفي: 0.51 هدف/مباراة

ليونيل ميسي

المنتخب: الأرجنتين

عدد المباريات: 117

عدد الأهداف: 58

المعدل التهديفي: 0.50 هدف/مباراة

كلينت ديمبسي

المنتخب: الولايات المتحدة الأمريكية

عدد المباريات: 131

عدد الأهداف: 56

المعدل التهديفي: 0.43 هدف/مباراة

سونيل تشيتري

المنتخب: الهند

عدد المباريات: 93

عدد الأهداف: 54

المعدل التهديفي: 0.58 هدف/مباراة

واين روني

المنتخب: إنجلترا

عدد المباريات: 119

عدد الأهداف: 53

المعدل التهديفي: 0.44 هدف/مباراة

نيمار دا سيلفا

المنتخب: البرازيل

عدد المباريات: 77

عدد الأهداف: 52

المعدل التهديفي: 0.67 هدف/مباراة

بدر المطوع

المنتخب: الكويت

عدد المباريات: 158

عدد الأهداف: 51

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المعدل التهديفي: 0.32 هدف/مباراة

إدين دجيكو

المنتخب: البوسنة

عدد المباريات: 84

عدد الأهداف: 50

المعدل التهديفي: 0.59 هدف/مباراة

شينجي أوكازاكي

المنتخب: اليابان

عدد المباريات: 108

عدد الأهداف: 50

المعدل التهديفي: 0.46 هدف/مباراة

أحمد خليل

المنتخب: الإمارات

عدد المباريات: 88

عدد الأهداف: 49

المعدل التهديفي: 0.56 هدف/مباراة

أسمواه جيان

المنتخب: غانا

عدد المباريات: 100

عدد الأهداف: 49

المعدل التهديفي: 0.49 هدف/مباراة

لويس سواريز

المنتخب: أوروجواي

عدد المباريات: 90

عدد الأهداف: 47

المعدل التهديفي: 0.52 هدف/مباراة

خافيير هيرنانديز

المنتخب: المكسيك

عدد المباريات: 90

عدد الأهداف: 46

المعدل التهديفي: 0.51 هدف/مباراة

روبرت ليفاندوفيسكي

المنتخب: بولندا

عدد المباريات: 86

عدد الأهداف: 43

المعدل التهديفي: 0.50 هدف/مباراة