في عيد ميلاده الـ31.. «راموس» صاحب الرأس الذهبية وملك الوقت القاتل

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يحتفل قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ«31»، ويشكل اللاعب جزءً من تاريخ ريال مدريد الكبير إذ يقضي موسمه الثاني عشر في صفوف الملكي.

وخلال مشوار راموس مع النادي الملكي حقق 13 لقبًا، منها دوري أبطال أوروبا مرتين، كأس العالم للأندية مرتين، كأس السوبر الأوروبي مرتين، الليجا الإسبانية 3 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.

وأصبح نجم دفاع ريال مدريد الإسباني، عاشقًا لتسجيل الأهداف القاتلة في الأوقات الصعبة والحساسة بل أصبحت رأسياته ماركة مسجلة يخشى منها جميع منافسي الفريق الملكي حيث باتت تمثل كابوسا لهم.

فى التقرير التالي يستعرض «التحرير» أبرز أهداف راموس الحاسمة مع النادي المالكي.

1-هدف العاشرة

استطاع راموس إنقاذ مدربه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، وتمكن من تسجيل هدف رائع في الوقت القاتل،، أمام فريق أتليتكو مدريد في اللحظات الأخيرة من وقت المباراة الأصلي، لينجح بعدها ريال مدريد في التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أوروبا.

2-هدف السوبر

تكرر الأمر نفسه عندما تمكن راموس من تسجيل هدف قاتل في شباك فريق إشبيلية، وذلك خلال مواجهة السوبر الأوروبي التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضي، وأحرز راموس هدف التعادل في الدقيقة 90، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي تمكن خلاله دانيال كارفاخال من تسجيل هدف التتويج باللقب الأوروبي.

3-هدف يقتل برشلونة

استعرض راموس إمكانياته التهديفية الخارقة في اللحظات الأخيرة وسجل هدف التعادل لفريقه في شباك برشلونة، وذلك في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ24 من الليجا الإ‘سبانية، هذا الهدف ساهم بعودة الريال إلى مدريد بنقطة ثمينة.

4- 3 نقاط حاسمة

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أسقط راموس فريق ديبورتيفو لاكورونا بالقاضية عندما تمكن من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 90، ليقود ريال مدريد لتحقيق 3 نقاط مهمة للغاية في مشوار الفريق بمسابقة الدوري الإسباني.

5- فتح الطريق إلى كأس العالم للأندية

فتح راموس باب التتويج بلقب مونديال الأندية أمام ريال مدريد عام 2014، عندما سجل هدفًا في شباك فريق سان لورينزو الأرجنتيني، في المباراة التي انتهت بتفوق الفريق الملكي بثنائية نظيفة.

6-نقطة ثمينة بالرأس الذهبية

خطف راموس تعادلًا صعبًا من فريق فياريال، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

7- خطف بيتيس بالرأس الحديدية

مرة أخري يعود راموس لتسجيل الأهداف القاتلة، كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بين ريال مدريد وريال بيتيس، لينجح قائد الملكي في الدقيقة 81 من خطف هدف الفوز للميرنجي.

8- قيادة ريال مدريد إلى ربع النهائي

سجل سيرجيو راموس هدفًا من ضربة رأس وتسبب في هدف آخر بنفس الطريقة ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 خارج أرضه على نابولي ويتأهل المالكي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.