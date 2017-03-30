تفاصيل سقوط أكبر شبكة تتلقى رشاوي لتعيين الشباب في البترول وتورط مسؤول كبير بشركة التعاون للبترول

سمر العشري

استطاعت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس اليوم من القبض على شبكة تتكون من مجموعة من الموظفين بشركة الجمعية التعاونية للبترول، وذلك أثناء تقاضيهم رشوة لتعيين شباب الخريجين بالشركة، وتحديد سعر معين لكل وظيفة، وذلك بعد مراقبة وتحريات دامت أسابيع بعد وصول معلومات للرقابة الإدارية منداخل أوساط شباب السويس.

وبعد تلقي مدير الرقابة الإدارية بالسويس اللواء باسم السبكى، معلومات مؤكدة عن شبكة الرشاوي التي تم ضبطها اليوم، تم التأكد من المعلومات الواردة، وتبين صحتها، بل إنهم يتقاضون 80 ألف جنيه من أجل تعيين الشاب، وتم تحديد جميع أفراد الشبكة، وإعداد كمين محكم أثناء تلقي بعض هؤلا الموظفين رشوة 80 ألف جنيه من أجل التعيينات، وتم ضبطه متلبساً، وتحرر محضر بالواقة وجاري العرض على النيابة.

ومن جهة أخرى تم ضبط مدير عام السلامة المهنية بشركة التعاون للبترول بالسويس من قبل الرقابة الإدارية اليوم، وذلك لتقاضيه رشوة 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى حصوله على رشاوى أخرى مقابل تعيين خريجين بالشركة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads