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بالصور.. محافظ القليوبية يكرم "المثاليات".. بينهن أم تقى "عروس بنها"

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مصراوي Masrawy

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (1)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (1)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (2)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (2)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (3)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (3)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (4)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (4)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (5)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (5)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (6)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (6)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (7)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (7)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (8)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (8)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (9)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (9)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (10)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (10)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (11)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (11)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (12)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (12)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (13)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (13)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (14)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (14)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (15)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (15)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (16)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (16)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (17)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (17)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (18)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (18)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (19)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (19)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (20)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (20)

احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (21)احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة (21)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شهد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الخميس، احتفالية تكريم أمهات وزوجات وأسر شهداء الجيش والشرطة والأمهات المثاليات، في مكتبة العامة بمدينة بنها، بمناسبة عيد الأم.

وقدم اللواء عشماوي، التحية لشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار، في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر، ووجّه المحافظ رسالة لأهالي الشهداء، قائلا: "لا تحزنوا على أرواح أبنائكم فهم في الجنة". لافتًا إلى أن تكريم الشهيد وأسرته تتجسد فيه مشاعر الفخر والكرامة والتضحية.

وأضاف أن رجال الجيش والشرطة قدموا الكثير من الشهداء، وما زالوا مستمرين في تأدية رسالتهم والوقوف صفًا واحدًا في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد.

وفي ختام الحفل قام المحافظ بتكريم عدد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات والأرامل، حيث قام بتكريم الأم هدى أحمد فؤاد من الأرامل، والأم رضا حسن، من مدينة بنها، وهانم عبد العزيز، من إدارة العبور، ووفاء محمد، من مدينة شبين القناطر، والأم صفاء مغوري (أم "تقى" عروس القليوبية) التي قُتلت قبل زفافها بأسبوع، والابنة هايدي وائل فتحي، والتي تعول أسرتها بالكامل.

ومن أمهات شهداء القوات المسلحة كُرمت كلٌّ من: سوزان محمد حجاج، والدة الشهيد العميد أحمد كمال، وسميرة عفيفي، زوجة الشهيد رقيب أول سعيد عبد اللطيف، وأسماء عبد الواحد، زوجة الشهيد النقيب مصطفى عطايا، ونادية محمد محمود، من أسرة النقيب محمود صلاح، وعفاف محمد، أسرة الشهيد النقيب عبد الله نجيب، وفاطمة السيد زوجة الشهيد ملازم أشرف عبد الباسط، وهاجر عبد العظيم، زوجة الشهيد رقيب خالد حسين، وفايزة كمال، زوجة الشهيد جندي محمود صبري.

ومن أسر شهداء الشرطة كرّم المحافظ كلاً من: مايسة كمال، زوجة الشهيد جندي محمد صبري، ورشا السيد، زوجة العقيد حسين عبد الفتاح، وهيام سعيد، زوجة الشهيد أمين شرطة صلاح صلاح محمود، ومنال يوسف، زوجة الشهيد أمين شرطة عبد الباسط كمال، ونهي محمد أحمد، زوجة الشهيد أمين شرطة علي إبراهيم علي، وأسماء أحمد، زوجة الشهيد مندوب شرطة محمود إبراهيم صبحي، وهدى محمد محمود، زوجة الشهيد الجندي محمود محمد محمود، وإيناس شحاتة محمد، زوجة الشهيد الرقيب محمد نجيب الحارس.

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