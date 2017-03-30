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محافظ قنا: وصول دفعة من "بطاقات الفيزا" الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة

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محافظ قنا: وصول دفعة من "بطاقات الفيزا" الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة محافظ قنا: وصول دفعة من "بطاقات الفيزا" الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة

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اللواء عبد الحميد الهجان

قنا - (أ ش أ):

أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، وصول دفعة جديدة من بطاقات الفيزا الكارت للمستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أي نشاط تجاري.

وأوضح الهجان في تصريحات، اليوم الخميس،ـ أن عدد البطاقات الجديدة التي وصلت بمديرية التضامن الاجتماعي بلغت 2204 بطاقات لأصحاب مساعدات تكافل ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بمحافظة قنا إلى 121 ألفا و611 أسرة مستفيدة.

وأشار إلى أن إصدار بطاقات الفيزا كارت جاء بعد عملية طويلة من فرز ومعالجة للبيانات الخاصة بالمتقدمين للتحقق من مدى صحتها وللتأكد من استحقاق الشخص المتقدم لتك المساعدة من عدمه ولتحقيق النتائج المستهدفة من البرنامج في إطار من الدقة والشفافية. 

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي تقوم الآن بتسليم البطاقات الواردة للمواطنين المستفيدين فور وصولها عبر إلإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها بكافة مراكز ومدن المحافظة، مضيفا أنه من المقرر أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد بدءًا من أبريل المقبل.

وأكد أن المديرية تفتح أبوابها للتظلمات والشكاوي الخاصة بالبرنامج.

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