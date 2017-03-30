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مجازاة 358 موظفًا بالوحدات المحلية بالبحيرة

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مجازاة 358 موظفًا بالوحدات المحلية بالبحيرة مجازاة 358 موظفًا بالوحدات المحلية بالبحيرة

مصراوي Masrawy

المهندسة نادية عبده

دمنهور - (أ ش أ):

قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مجازاة 319 موظفًا من العاملين بالوحدات المحلية بمركز إيتاي البارود وإدارات الخدمة المدنية والمستشفى العام بجزاءات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام نظير الإهمال والتراخي في العمل.

كما قررت عبده، مجازاة 39 موظفًا بالوحدات المحلية بمركز كوم حمادة بذات الجزاءات المشار إليها لإهمالهم في أداء العمل.. مشددة على متابعة الانضباط الإداري يوميًا بنطاق المحافظة تحقيقًا للصالح العام.

كانت المهندسة نادية عبده أحالت عدة تقارير للجان المتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها حيث انتهت إلى النحو السابق بيانه.

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