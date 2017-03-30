أسباب إلحاده وندمه على «الأب الروحي».. 7 تصريحات مثيرة لمحمود الجندي

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دائمًا ما يكون اللقاء الإعلامي مع فنان بحجم محمود الجندي ثريًا بالكثير من الأسرار والمفاجآت التي تثير صدمة وتعجب الجماهير، وخلال حلوله ضيفًا، أمس الأربعاء، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أدلى الفنان محمود الجندي بعدد من التصريحات المثيرة نستعرض بعضًا منها فيما يلي.

1- الأجر الأول

كشف الفنان محمود الجندي عن أول أجر تقاضاه في مشواره الفني، حيث كان يبلغ 8 جنيهات فقط، ولكنه زاد في السبعينيات إلى 100 جنيه في الحلقة الواحدة للمسلسل.



2- الفن بقى سبوبة

أعرف الجندي عن غضبه من عدم الاهتمام بجودة العمل الفني حاليًا والاهتمام بالأرباح والدخل فقط، قائلًا: "السبوبة بقت هي الأساس في الفن، كله جاي عشان يقول أنا هاخد كام واسمي هيتكتب فين.. يبقى واد ابن امبارح ويطلب أجر كبير ويوافقوا له".

وأضاف: "أنا عندي جحود على الفن حاليا بسبب عدم وجود التقدير الأدبي للفن.. زمان كان في روح للفن".



3- شكسبير

نصح الشاعر الراحل "صلاح جاهين" الفنان محمود الجندي في بداية حياته بترك التمثيل والتفرغ لكتابة الأشعار، وذلك بعد أن أعجب بأحد الأشعار التي يكتبها، حتى أنه شبهه بالكاتب المسرحي الإنجليزي "شكسبير"، ومع ذلك أصرّ الجندي على إكمال مشواره في التمثيل لحبه الشديد له.

4- أول مشاركة مسرحية

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رغم تألق الفنان محمود الجندي على المسرح في عدة أعمال أبرزها دوره في مسرحية "علشان خاطر عيونك"، مع الراحل فؤاد المهندس والفنانة شيريهان؛ فإن الجندي قال أن اول مشاركة له في المسرح كانت بتقليد "صوت الحصان".



5- بين الإلحاد والإيمان

أوضح الفنان محمود الجندي أنه وقع فيما أسماه "فخ الإلحاد" خلال فترة شبابه، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك السهرات التي شهدها بالقاهرة بعد سفره من أبو المطامير بالبحيرة، وتأثره في القاهرة بأفكار الاشتراكية والشيوعية وأصل الوجود ومقولات داروين، مشيرًا إلى أن تلك الأفكار وقتها "كانت موضة".

وعن عودته إلى الإيمان مرة أخرى، قال الجندي: "من يكرمه ربنا يجند له من يرشده إلى الطريق الصحيح"، مشيرًا إلى أن تعرض منزله لحريق وموت زوجته في هذا الحريق كان بمثابة رسالة له للعودة للإيمان.



6- حرب أكتوبر

حكى الجندي ذكرياته مع حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أنه عمل في القوات المسلحة لمدة 7 سنوات بعد تخرجه من معهد السينما، حيث كان ضابطًا احتياطيًا في الجيش، وكانت تلك الفترة الأفضل في حياته، مشيرًا إلى أن الاحتفال بنصر أكتوبر حاليًا يحزنه بسبب تغير سلوكيات المجتمع "الذي كان يتميز بالشهامة والرجولة والتي لم تعد موجودة حاليًا"، على حد قوله.

7- الأب الروحي

أكد الفنان محمود الجندي ندمه على اشتراكه في مسلسل "الأب الروحي"، مشيرًا إلى أن مخرج المسلسل "ضعيف وصغير في السن"، على حد وصفه، حيث روى أنه وافق على الدور بناءً على تجربة سابقة مع المخرج "بيتر ميمي"، ولكنه فوجىء بأن دوره في الجزء الأول من المسلسل - والذي يضم 60 حلقة - صغير جدًا لا يتجاوز الـ9 حلقات، وهو ما اعتبره مسيئًا لمشواره الفني.

