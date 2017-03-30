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فأر التهم «تحويشة عمري» و«الرجالة طفسة».. فيفي عبده تروي أسرار حياتها مع شيرين

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فأر التهم «تحويشة عمري» و«الرجالة طفسة».. فيفي عبده تروي أسرار حياتها مع شيرين فأر التهم «تحويشة عمري» و«الرجالة طفسة».. فيفي عبده تروي أسرار حياتها مع شيرين

التحرير

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حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج "شيري ستوديو"، والذي تقدمه الفنانة عبد الوهاب على قناة ، وتطرقت خلال اللقاء للحديث عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية، ونرصد أبرز التصريحات التي جاءت بالحلقة خلال التقرير التالي.

فأر يلتهم "تحويشة عمرها"

خلال حوارها، صرحت الفنانة فيفي عبده بأن سبب اعتقادها بأن هناك ضرائب تفرض على الأموال في البنوك، جعلها تضع "تحويشة عمرها" في حقيبة فوق دولابها، ولكن حدث ما لم يكن متوقعًا بعدما أكلها فأر، ولم يبقِ منها شيء!

مواقع التواصل

كشفت ايضًا عن كيفية تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أن بناتها لهن دور كبير في ذلك، وأول ما تعلمته هو التعامل مع موقع "إنستجرام"، لكن التفاعل معها كان ضعيفًا، لذلك لجأت لموقع "سناب شات"، وأصبحت تشارك جمهورها أهم لحظات حياتها عليه.

قصة حياتها

وعن احتمال تقديم قصة حياتها في عمل فني، رحبت فيفي عبده بالفكرة، واختارت الفنانة شيريهان أو ابنتها عزة للقيام بالدور، خاصةً أن الأخيرة تشبهها بدرجة كبيرة.

والدها

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قالت أيضًا إن والدها كان يعمل "صول" في المرور، وتزوج على والدتها، مستطردةً: "الرجالة طفسة وبتحب الحريم"، مؤكدةً أنها تشبه والدتها في كل شيء.

عارضة أزياء

صرحت بأنها تركت منزل أهلها في سن صغيرة لكي تعمل عارضة أزياء، بعدما أقنعتها صديقة لها بفكرة الهروب، ولكنها لم تستطع أن تعمل في هذه المهنة لأنها تحتاج لإنفاق الكثير من النقود على الملابس والإكسسوارات.

طلاقها بسبب عبد الحليم

كشفت فيفي عبده أن الفنان الراحل، عبد الحليم الحافظ، هو سبب طلاقها من زوجها، وقالت: "سبب طلاقي هو غيرة زوجي من عبد الحليم بعد أن أبديت إعجابي به أمامه"، وأضافت: "جوزي كان ييجي إيه في حلاوته ورموشه!".

 

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التحرير

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