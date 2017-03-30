التعليم: إصابة طالبات المدرسة الفنية بالمنيل باختناق بسبب حرق القمامة

القاهرة- (أ ش أ):

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة بعض طالبات مدرسة القاهرة الفنية بنات بالمنيل بحالة اختناق فور خروجهن من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقالت الوزارة- في بيان الخمس- إن جميع الطالبات اللاتي تم نقلهن إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهن، تم خروجهن جميعًا وهن بحالة مستقرة، وقد أكد التقرير الطبي بعد الفحص وإجراء التحاليل والإشاعات سلامة الطالبات.

وأضافت الوزارة أنه تبين أن سبب الإصابة قيام بعض الأهالي بحرق القمامة بمكان قريب من المدرسة، وأن بعض الطالبات استنشقن الدخان مما أدى إلى إصابتهن باختناق وضيق في التنفس.

في نفس السياق، زار اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفني، المدرسة؛ للاطمئنان على الطالبات، وتفقد خلال الزيارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وطمأن الحلواني الطالبات وأولياء الأمور، بأنه تم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم لعدم تكرار هذه الواقعة.