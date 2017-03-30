أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

التعليم: إصابة طالبات المدرسة الفنية بالمنيل باختناق بسبب حرق القمامة

Google+ Print
التعليم: إصابة طالبات المدرسة الفنية بالمنيل باختناق بسبب حرق القمامة التعليم: إصابة طالبات المدرسة الفنية بالمنيل باختناق بسبب حرق القمامة

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

القاهرة- (أ ش أ):

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم نشره فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة بعض طالبات مدرسة القاهرة الفنية بنات بالمنيل بحالة اختناق فور خروجهن من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقالت الوزارة- في بيان الخمس- إن جميع الطالبات اللاتي تم نقلهن إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهن، تم خروجهن جميعًا وهن بحالة مستقرة، وقد أكد التقرير الطبي بعد الفحص وإجراء التحاليل والإشاعات سلامة الطالبات.

وأضافت الوزارة أنه تبين أن سبب الإصابة قيام بعض الأهالي بحرق القمامة بمكان قريب من المدرسة، وأن بعض الطالبات استنشقن الدخان مما أدى إلى إصابتهن باختناق وضيق في التنفس.

في نفس السياق، زار اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفني، المدرسة؛ للاطمئنان على الطالبات، وتفقد خلال الزيارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وطمأن الحلواني الطالبات وأولياء الأمور، بأنه تم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم لعدم تكرار هذه الواقعة.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه

مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه