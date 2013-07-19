أسرة "ذات" في مؤتمر حملة "فتاة النيل لوأد ختان الإناث"

كتب : محمد عبد الجليل الخميس 18-07-2013 15:01

تقيم مؤسسة آدم للتنمية الإنسانية مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عن حملة "فتاة النيل لوأد ختان الإناث"، والذي سيقام يوم الأحد القادم في البيت السوداني بالمبتديان بالسيدة زينب، بحضور عدد من ممثلي الصحة والأزهر والكنيسة ومن اللجان المختصة في النقابات والأحزاب والأندية، وممثلي من منظمات المجتمع المدني والقطاعات الإعلامية والمراكز الثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الداعمين لفكرة الحملة وهم الفنانة عبير صبري، والإعلامي علاء بسيوني، والممثلة منة عرفة، وإيناس عز الدين، بالإضافة إلى حضور فريق عمل مسلسل "ذات" لمناقشتهم في هذه القضية والتي طرحوها ضمن أحداث المسلسل.

وقال عماد أنور، أحد منظمي هذا المؤتمر، إن "العمل المجتمعي دائمًا ما يهدف إلى تحقيق تنمية يشعر بها المجتمع من مختلف فئاته، ولابد أن تتعاون كافة القطاعات في هذه الأثناء للعمل على الارتقاء بالوطن، والمشاركة لا تتم إلا بالخطوة الأولى التي ينادي فيها المنادي للمجتمع للمشاركة الإيجابية، لتحقيق مبدأ التعاون والمشاركة من هنا كانت الانطلاقة بالحملة من خلال المؤتمر الأول الذي يستهدف إطلاق الحملة بعد التعريف بها ودعوة كافة الجهات والقطاعات؛ للمشاركة الإيجابية لنشر ثقافة إلغاء عرف ختان الإناث؛ لنحقق وأد تلك الثقافة الضارة ببناتنا بشكل مباشر وبالمجتمع بشكل غير مباشر".