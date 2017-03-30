السيطرة على حريق بمخزن مصنع ملابس بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

شب حريق هائل، اليوم الخميس، بمخزن مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة شبرا الخيمة، أتت ألسنة النيران على كمية كبيرة من خامات الانتاج به.

وسيطرت قوات الدفاع المدني على السنة الحريق دون ثمة أي إصابات أو خسائر بشرية بشبرا الخيمة حى غرب بمحافظة القليوبية.

كان العميد عماد عياد، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، هرعت بعدها 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن النقيب كردىي محمود من قوات الحماية المدنية والقوة المرافقة من السيطرة على الحريق.

انتقل الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس على هميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة لمعاينة الحريق.

وبالفحص تبين أن حريق شب في مصنع كادو للملابس ملك شريف عامر، 45 سنة، ناحية شارع ناصر بقسم أول شبرا الخيمة بالطابق الأرضي بمخزن الخامات على مساحة 100 متر تقريبا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.