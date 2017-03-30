أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمخزن مصنع ملابس بشبرا الخيمة

Google+ Print
السيطرة على حريق بمخزن مصنع ملابس بشبرا الخيمة السيطرة على حريق بمخزن مصنع ملابس بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمخزن مصنع ملابس بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

شب حريق هائل، اليوم الخميس، بمخزن مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة شبرا الخيمة، أتت ألسنة النيران على كمية كبيرة من خامات الانتاج به.
وسيطرت قوات الدفاع المدني على السنة الحريق دون ثمة أي إصابات أو خسائر بشرية بشبرا الخيمة حى غرب بمحافظة القليوبية.

كان العميد عماد عياد، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، هرعت بعدها 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن النقيب كردىي محمود من قوات الحماية المدنية والقوة المرافقة من السيطرة على الحريق.

انتقل الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس على هميمى رئيس حى غرب شبرا الخيمة لمعاينة الحريق.

وبالفحص تبين أن حريق شب في مصنع كادو للملابس ملك شريف عامر، 45 سنة، ناحية شارع ناصر بقسم أول شبرا الخيمة بالطابق الأرضي بمخزن الخامات على مساحة 100 متر تقريبا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس"