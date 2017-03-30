خالد الجندي: لا يوجد كلمة «آمين» فى سورة الفاتحة لكنها سُنة عن النبي

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كلمة «آمين» سنة مؤكدة عن النبى -صلى الله عليه وسلم، وليست نصًا قرآنيًا.

وأضاف الجندى، فى لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن كلمة «آمين» تعنى اللهم استجب، أى أنا موافق على هذا الدعاء وأكرره وأطلب استجابته، منوهًا أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، لأن الملائكة تقول آمين أيضًا.

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وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن هذا التأمين يكون جهرًا فى الصلاة الجهرية وسرًا فى الصلاة السرية.