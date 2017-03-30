فيديو| قطارات الغلابة دون طفايات حريق .. ورئيس الهيئة: الميزانية غير كافية

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يونس محمد وسمر فتحى

"مين المسؤول" ترصد الإهمال داخل العربات بالصوت والصورة

رئيس الهيئة: سلامة المواطن مسئوليتي.. "وأثبتولي وأنا هاعمل اللازم"

يلجأ المواطنون إلى القطارات الأقل درجة لعدم قدرتهم على دفع ثمن كرسي في كابينة قطارات "الهاي كلاس"، في وقت يعيشون فيه نصف حياتهم داخل عربات دون تأمين أو حماية، في رحلة ذهاب وعودة من منازلهم وإلى العمل، وفي بعض الأحيان قد تكون الرحلة ذهاب بلا عودة.

لم يتعلم المسئولون من دروس الماضي، ولم يتعظوا من قطار الصعيد الذي تسبب في كارثة هزت مصر.. عدسة "التحرير" رصدت كارثة غياب الطفايات داخل القطارات، الأمر الذي يضع المواطنين في وضع أكثر خطورة.

"السلامة المهنية" شعار ترفعه هيئة السكك الحديدية، وتجاهر بأنها تضعه نصب عينها، "التحرير" ووسط الكتل البشرية التي تنبعج خارج أبواب القطارات، بدأت رحلة البحث عن طفايات الحريق داخل العربات. فآلاف الأروح على المحك، بفعل الإهمال الذي تسرب إلى شرايين الهيئة القومية للسكك الحديدية، حتى أن وسائل الحماية المدنية تكاد تختفي بشكل شبه تام من القطارات، وأبسطها "طفايات الحريق".

محطة مصر

تعد محطة مصر هي الأكبر والأحدث في محطات سكك حديد مصر بأكملها، بل هي الواجهة، استقلينا قطار بني سويف، وطرحنا السؤال على أحد الركاب "لو القطر ولع وأنت فيه هتعمل إيه؟.. لم يبال الرجل وكأنه لم يسمع شيئا، ولكنه عاد وابتسم وقال بهدوء، "هاعمل إيه يعني دا بيحصل على طول، ولو الحريقة كبيرة هنموت".

تركنا قطار بني سويف، وتوجهنا إلى قطار الفيوم، وكانت الإجابة ذاتها، وقال أحد الركاب، القطار بأكمله قد يحتوي على 4 طفايات، ولاتوجد إرشادات بجانبها حول طريقة الاستخدام، وهو ما قد يخلف ضحايا بالمئات مثلما حدث في قطار الصعيد،

لم ينه الرجل حديثه، حتى قاطعه آخر، أن القطار في الأساس لا علاقة له بالإنسانية، فالحمامات على سبيل المثال غير أدمية، والطفايات معظمها منتهي الصلاحية، وبالتالي حتى مع وجودها فهي غير فعالة.. واستطرد "بالطبع هناك طفايات بالعربات المكيفة".

قطار 141

داخل عربات القطار رقم 141، التقينا بموظف بمحطة مصر، رفض ذكر اسمه، وقال "أنا أعمل موظف بالمحطة، وحالها سيئ، وأتمنى أن ينصلح الحال وتٌقطع يد الإهمال، فعائلتي تركب القطارات بشكل شبه يومي أخي وأمي وأبنائي، ولن أتحمل سماع خبر مصرع أحدهم حرقا داخل القطار"..

وأضاف أن طفايات الحريق قليلة في القطارات وبعضها بل أغلبها منتهية الصلاحية، ويتم ملئها بمنطقة أبو غطاس، ولا نعرف مدى فعاليتها في إطفاء الحرائق.. وقام بعرض إحدى الطفايات التي التقطها من داخل القطار، وتبين أن صلاحيتها منتهية منذ 10 أعوام.

بائع الشاى

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"بائع الشاي" يجول داخل القطارات وكأنه جزء لا يتجزأ من منظومة السكك الحديدية، فهو كموظف قطع التذاكر، لا يمكن أن يتغيب يوما واحدا حتى أنه يعرف وجوه الركاب وربما أسماء من يستقلون القطارات بشكل يومي.. أحدهم تطوع واقترب منا خلال التواجد، لم يتردد في الحديث، وقال بشكل مباشر "القطار أعمى .. يجرى ولا يرى من به أو من عليه أو حتى من أمامه، ياما مات تحته ناس، وولع فيه ناس، والدم بينشف والناس بتنسى".

قطارات الـvip

ومن قطارات "العادة والقشاش"، إلى قطارات "الهاي كلاس" المميز.. كل شيء مرتب وكلٌ في مكانه، طفايات الحريق موجودة، اثنتين منها في كل عربة، أحداها في المقدمة والأخرى في مؤخرة العربة.

مسؤول "الهيئة" يرد على "التحرير"

واجهنا اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، بما تم رصده، فقال "إن السلامة المهنية تنقسم إلى سلامة القطارات، والعربات، والسكة والإشارات، أما سلامة الركاب فهي في المقام الأول، وجميعها منظومة تعمل فى آن واحد للحماية".

وشرح أن سلامة الركاب تكمن فى عناصر شرطة، وعناصر سرية، وأمن إدارى للسيطرة، ولتفادى أى شيء خارج عن المألوف، إضافة إلى الشرطة الموجودة على المحطة.

وأضاف شوشة أن سلامة القطارات تكمن فى أجهزة متابعة تسجيل السرعة، وحالة السائق بالكامل، مشيرا إلى أن الحوادث التى تقع غالبًا ترجع إلى أمرين، إما خطأ من السكة الحديد مثل عامل المزلقان أو عامل التحويلة أو أبراج التحويلات، أو من خارج السكة الحديد، وهي تكون في العادة من المواطنين الذين يعبرون من خارج المناطق المسموح العبور منها، أو من يقف بين عربات القطار، أو من يقتحم المزلقان وهو مغلق.

وأوضح رئيس الهيئة أن ميزانية هيئة السكة الحديد بها مخصص للسلامة المهنية، ولكن الميزانية بمجملها تعد غير كافية، ودورنا أن نحدد أهمية كل قطاع عن الأخر.

لافتا إلى أن الهيئة تتعامل مع أى حادث يقع سريعا، إذ توجد طفايات بالكامل داخل جميع العربات، وبالمحطات عامة، وأيضا خطوط مياه، وسائل رغوى في حال اندلاع الحرائق.

وأكد اللواء شوشة أنه يتم سحب عربات القطار القديمة التى يصل عمرها إلى 40 عاما، ويتم استبدالها بعربات أخرى، وهناك عربات مستوردة على أعلى مستوى داخل المنظومة.

وأشار إلى أنه حريص بشكل شخصي، ويتابع مباشرة كل مايدور داخل السكة الحديد، خاصة ما يتعلق بسلامة المواطن بشكل شبه أسبوعي.

وبمواجهة رئيس الهيئة، بعدم وجود طفايات، قال "اثبتوا وهاتوا حالات وأنا هتخذ الإجراء المناسب".. "التحرير" تضع بين يدي رئيس الهيئة الدليل بالصوت والصورة" وتنتظر اتخاذ اللازم، من أجل مصلحة الجميع.