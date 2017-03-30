محافظ البحيرة: 312 مليون جنيه لإنهاء المشروعات الخدمية قبل 30 يونيو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقدت اليوم الخميس، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا مع مديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والطرق والرى والأبنية التعليمية، بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصحى ورئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقشت المحافظ متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجار تنفيذها بنطاق المحافظة وموقف المشروعات المتعثرة والمقترح نهوها فى30 يونيو المقبل والمعوقات والحلول الممكنة لتذليل العقبات امام الانتهاء منها وكذلك المشروعات التى تم الانتهاء منها والجاهزة للافتتاح والتسليم فى الموعد بميزانية قدرها 312 مليون جنيه.

وتم التأكيد على الانتهاء من 17 مشروعا لرصف الطرق بمدن ومراكز المحافظة، بإجمالى أطوال بلغت 30 كم بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من 24 مشروعا أخرى بأطوال 24 كم وبتكلفة 27 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منها فى 30 يونيه، والانتهاء من 25 مدرسة بالإضافة إلى انه جار الانتهاء من 21 مدرسة اخرى، بإجمالى 735 فصلا، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 3 مدارس يابانى ( مدرسة بحوش عيسى بتكلفة 18 مليون ومدرستين بابو المطامير بتكلفة 30 مليون جنيه).

شاهد أيضا

كما تم الانتهاء من تطوير مستشفى حميات دمنهور (تطوير المبنى الرئيسى وانشاء مبنى للاستقبال والطوارىء وقسم الاسنان وعيادات خارجية بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه وكذا الانتهاء من مستشفى حميات كفر الدوار ( انشاء مبنى للغسيل الكلوى وتجهيزه ) بتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال انشاء مبنى الغسيل الكلوى وتجهيزه بمستشفى الدلنجات المركزى بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه، وجار الانتهاء من تطوير مستشفى دنشال وتحويله إلى مركز لأمراض الكبد وانشاء وحدة أرض الارشاد الزراعى ووحدة البرعى والمقرر الانتهاء منهما فى 30/6/2017.

ولفتت المحافظ أيضا خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات صرف صحى بقرى عمران وام اللبن والقصر والقافلة والجرادات وجواد حسنى وزاوية نعيم بمركز أبو حمص بتكلفة اجمالية 59 مليون جنيه، ممولة من البنك الدولى كمرحلة أولى.