وزير الإسكان يتفقد مواقع وحدات الإسكان الاجتماعي بشرق بورسعيد

بورسعيد- (أ ش أ):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، وحدات الإسكان الاجتماعي التي جرى البدء في تنفيذها بمدينة شرق بورسعيد.

وقال مدبولي، إنه جرى تخطيط مساحة 202 فدان كمرحلة عاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعي بجنوب شرق المدينة، وهو عبارة عن حي سكني متكامل يضم نحو 8400 وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات (مدارس - وحدة صحية - وحدة إطفاء - نقطة شرطة - مركز ثقافي - حدائق عامة ومناطق خضراء - مكتب بريد - وحدات تجارية - دور عبادة)، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في تنفيذ 4340 وحدة ، وسيتولى جهاز المدينة تنفيذ باقى الوحدات.

كما تفقد الوزير يرافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقع محطة تحلية المياه التى من المقرر أن تبدأ الهيئة الهندسية لخدمة المدينة في تنفيذها الأسبوع المقبل، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 150 ألف م3 يوميا.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة شرق بورسعيد، هي إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ مساحتها نحو 16 ألفا و400 فدان، موضحا أنها مدينة ذات طابع خاص، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط، ويحدها من الغرب مشروع تنمية منطقة قناة السويس (ميناء شرق بورسعيد - منطقة صناعية - مزارع سمكية) ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام.