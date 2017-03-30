بعد مأساة شبرا || “الفيروس الغامض” يحصد روح الطفلة “جنى” ويثير رعب أولياء الأمور بمدينة نصر ويدفعهم لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس.. ومصدر بالتعليم يؤكد الواقعة!

سمر العشري

سادت حالة من الرعب والذعر، بين أولياء أمور طلاب مدينة نصر، وذلك عقب تداول معلومات، تدعي أن الفيروس الغامض قد انتشر بين مدارس مدينة نصر، خاصةً بعد انتشار أخبار تفيد بارتباط هذا الفيروس الذي تسبب في مقتل ثلاثة واصابة آخرين، بشبرا الخيمة بالقليوبية.

مصادر رسمية تكشف مفاجأة

فقد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأن الخط الساخن للوزارة استقبل شكوى من أولياء أمور مدرسة المنارة سكول الخاصة بـ”هليوبوليس” التابعة لإدارة مدينة نصر التعليمية تؤكد وفاة طالبة بالصف الرابع الابتدائي من المدرسة تدعى “جنى”.

تفاصيل وفاة الطالبة جنى

وقال أولياء أمور طلاب المدرسة فى استغاثات متكررة لهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الطالبة كانت تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة وقيء مستمر يوم الخميس الماضي، وقامت إدارة المدرسة باتصال هاتفي بوالديها، وعندما جاءا الى المدرسة دخلت الطالبة فى حالة إغماء شديدة حتى تم نقلها الى المستشفى ثم توفيت الإثنين الماضي.

وأشار أولياء الأمور، إلى أنه حتى الآن لم يكن سبب الوفاة معروف، إذا كان هذا هو الفيروس الغامض الذى انتشر فى شبرا ومات بسببه ثلاثة أشخاص أم فيروس آخر، لافتين إلى أنهم قاموا بتغييب أبنائهم عن المدرسة حتى يتم الوصول الى الحقيقة وأكدوا أنهم قد حاولوا التواصل مرارا وتكرارا مع مدير المديرية التعليمية بمدينة نصر أو مدير المدرسة ولكن لا أحد يستجيب.

جدير بالذكر، وفي حالة مشابهة، كانت والدة الطفل “يوسف محمد طه”، قد كشفت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية دريم، تفاصيل إصابته بالفيروس الغامض، قائلة: «ابنى مسجل في اتحاد الكرة، وكان رياضيا وفى ليلة وضحاها عاد من المدرسة ليدخل في غيبوبة ولا يذكر من الحياة شيئا».

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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