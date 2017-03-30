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«أجاي وتوفيق» يواصلان التأهيل في مران الأهلي

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«أجاي وتوفيق» يواصلان التأهيل في مران الأهلي «أجاي وتوفيق» يواصلان التأهيل في مران الأهلي

التحرير

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واصل الثنائي جونيور أجايي وأكرم توفيق، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهيل، على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال.

ويعاني «أجايي» من تمزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني أكرم توفيق من إجهاد عام.

وانتظم الرباعي شريف إكرامي، أحمد حجازي، سعد سمير، عمرو جمال، بمران الفريق، وكان الرباعي اكتفى بتدريبات تأهيلية، بمران أمس الأربعاء، بعد الانتظام بتدريبات الفريق، عقب الانتهاء من معسكر منتخب ، وخوض ودية توجو.

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كما انتظم علي معلول في المران الجماعي للفريق، اليوم، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب تونس في مواجهتي المغرب والكاميرون.

يستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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