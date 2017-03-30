ملامح تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية

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خصص حسام البدري، المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبة خاصة باللاعبين الأساسين، على هامش المران الجماعي، اليوم الخميس، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

واجتمع البدري بصبري رحيل، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر، أحمد حمودي، عمرو جمال، لشرح طريقة اللعب التي ستنفذ في مباراة الداخلية، السبت المُقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وعقد البدري محاضرة فنية قبل مران الفريق الجماعي، فيها شرح نقاط القوة والضعف لدى فريق الداخلية، وشرح خط اللعب، التي ستنفذ لمواجهة الفريق الشرطي.