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“خد بالباقي لبان” حملة إعلانية غامضة … والشركة المعلنة تكشف عنها

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“خد بالباقي لبان” حملة إعلانية غامضة … والشركة المعلنة تكشف عنها “خد بالباقي لبان” حملة إعلانية غامضة … والشركة المعلنة تكشف عنها

  1. ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية حملة إعلانية قوية، بعدد من مناطق القاهرة الكبرى والتي مثلت غموضاً للشارع المصري، حيث كانت الجمل على اللوح “حد أستغلك قبل كده، خد بالباقي لبان، معييش فكة” الجمل التي حيرت الكثيرين في طبيعة المنتج الذي يتم الإعلان عنه.

تخصص الشركة المعلن عنها

فقد كشفت مصادر في الشركة صاحبة الحملة الإعلانية PQ، أن الإعلان كان بغرض كشف الستار عن دخول الشركة مجال نقل الركاب الذكي عن طريق الموبايل.

ولتستطيع الشركة الدخول أمام الشركات القائمة حالياً في من شركة أوبر العالمية، وشركة تاكسيفاي الأوروبية، وعدد من الشركات المحلية، كان لا بد أن تنفرد بأسلوب جديد في الدعاية والخدمة التي سوف تقدمها.

 

خطة الشركة من الحملة الإعلانية

تخطط الشركة الجديدة لدخول المجال والمنافسة، عن طريق تفادي الأخطاء التي وقعت فيها الشركات الأُخرى، والتي أدت إلى شكوى المستخدمين، مثل رفع الأسعار في ساعات الذروة والمواسم والعطلات، كما تنوي الشركة المنافسة من حيث جودة الخدمة والسيارات وتعامل السائقين، وتنوي الشركة الإنطلاق في شهر أبريل بالقاهرة الكبرى.

صور الحملة الإعلانية :

معييش فكة

خد بالباقي لبان

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

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