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فى إحدى المفاجآت الكبرى .. صحيفة أمريكية تكشف عن قرار هام ومخالف للتوقعات من البيت الأبيض تجاه الإخوان المسلمين

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فى إحدى المفاجآت الكبرى .. صحيفة أمريكية تكشف عن قرار هام ومخالف للتوقعات من البيت الأبيض تجاه الإخوان المسلمين فى إحدى المفاجآت الكبرى .. صحيفة أمريكية تكشف عن قرار هام ومخالف للتوقعات من البيت الأبيض تجاه الإخوان المسلمين

ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، أن البيت الأبيض أصدر قراراً بإرجاء تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وذلك بعد تقرير وصل إلى حذره من مغبة ذلك القرار الذي سوف يكون له تأثير سلبي على العلاقات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن هناك دول كثير يشارك فيها الإخوان بطريقة فعالة وقوية في الحكم والعمل السياسي مثل الأردن، والمغرب، وتونس وغيرهم من دول أخرى.

كما أشار التقرير إلى مشاركة الجماعة في كثير من المؤسسات الدينية على مستوى العالم، وأنها متغلغلة بشكل كبير في عدد من المجتمعات الأوروبية، وجدير بالذكر أن دونالد ترامب كان يسعى بشكل كبير لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

كما ردد الإعلام المصري وعدد من مؤيدي السيسين أنه سوف يساعد في القضاء على جماعة الإخوان المسلمين إلا أن إرجاء ذلك القرار جاء على عكس كل تلك التوقعات.

 

 

المصدر:مصراوي

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