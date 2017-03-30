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انضمام رئيس لجنة التعليم بـ"النواب" لائتلاف دعم مصر

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انضمام رئيس لجنة التعليم بـ"النواب" لائتلاف دعم مصر انضمام رئيس لجنة التعليم بـ"النواب" لائتلاف دعم مصر

مصراوي Masrawy

الدكتور جمال شيحة

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن طاهر أبو زيد، أمين عام ائتلاف دعم ، الخميس، عن انضمام الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب للائتلاف.

وأعرب أبو زيد، عن ترحيب الائتلاف بانضمام شيحة كأحد الكوادر المصرية الوطنية المعروفة بإسهاماتها وجهودها في حل مشاكل المجتمع وإيجاد حلول لها.

وأضاف أبو زيد أن ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي يرحب بكل الكفاءات المصرية في الائتلاف كأعضاء يجدون كل التقدير والاحترام باعتبار أن كل من يخدم مصر سواء من داخل الائتلاف أو خارجه هو في النهاية يعبر عن هدف الائتلاف الرئيسي وهو دعم مصر.​

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