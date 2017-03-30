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"الوزراء" يسلم التعليم نسخة من دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017

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"الوزراء" يسلم التعليم نسخة من دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017 "الوزراء" يسلم التعليم نسخة من دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017

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حسام الجمل رئيس مركز المعلومات

القاهرة- (أ ش أ):

سلم المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نسخة من دليل التصنيف المهني المصري لعام 2017 إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المركز - في بيان الخميس - أن ذلك يأتي تقديرًا لما قامت به الوزارة من جهد منذ أكثر من 4 سنوات في إعداد هذا الدليل بمشاركة وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.

يذكر أن الدليل يشمل 3225 مهنة جديدة ظهرت في سوق العمل المصري منذ آخر إصدار للدليل في عام 2005 كما يشمل الدليل ربط أكواد المهن المصرية بأكواد الدليل العربي المعياري لتوحيد المهن مع اختلاف مسمياتها بالدول العربية؛ لحفظ حقوق العاملين في تلك الدول، كما يحتوي الدليل على مهام كل مهنة في شكل نقاط يسهل استخدامها للحفاظ على حقوق العاملين بالدولة.

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