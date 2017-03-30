مقتل وإصابة أربعة سوريين في انفجار بشرق لبنان

بيروت (د ب أ)

انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم الخميس في بلدة عرسال شرق لبنان، وأدت الى مقتل سوريين اثنين، وإصابة سوريين اثنين آخرين وامرأة لبنانية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن السوريين حواء الزهوري (20 عاما) ونور الحسيكي (25 عاما) من بلدة القصير السورية، قتلا مساء اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة "بيك آب" من نوع "دايهاتسو" بيضاء اللون في حي الشفق في عرسال.

وأضافت الوكالة أن الانفجار أدى أيضاً الى إصابة امرأة لبنانية من عرسال، وإصابة سوريين من القصير أيضاً، نقلوا جميعهم الى أحد مستشفيات المنطقة.