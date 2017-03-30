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الناتو يعرب عن "قلقه العميق" بشأن أوكرانيا خلال لقاء مع روسيا

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الناتو يعرب عن "قلقه العميق" بشأن أوكرانيا خلال لقاء مع روسيا الناتو يعرب عن "قلقه العميق" بشأن أوكرانيا خلال لقاء مع روسيا

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الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

بروكسل (د ب أ)

أعرب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، عن قلق الحلف "العميق" المتواصل إزاء الوضع في شرقي أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرج - خلال اجتماع على مستوى سفراء الدول الاعضاء بالحلف وروسيا-أن "الحلفاء وروسيا لا يزالون يواجهون خلافات واضحة بشأن الأزمة في أوكرانيا".

ويمثل الاجتماع أول اجتماع لمجلس حلف الناتو / روسيا لهذا العام، بهدف تعزيز الحوار والشفافية بين الحلف المكون من 28 عضوا وروسيا.

واستشهد ستولتنبرج بالانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والقتال العنيف، وعدم سحب الأسلحة الثقيلة، من بين بعض المخاوف التي تم إبلاغ روسيا بها خلال الاجتماع.

وأشار ستولتنبرج إلى أن الجانبين تبادلا بعض المعلومات حول نشر قواتهما.

وقال ستولتنبرج :لقد كان اجتماعا هاما تم خلاله استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أنه "ليس حوارا سهلا، ولكنه حوار نلتزم به".

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