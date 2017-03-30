اللواء الديب: عدد ضحايا حوادث الطرق فى 2016 أكثر من شهداء حرب أكتوبر

السويس- حسام الدين أحمد:

قال اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة: "إن عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر العام الماضي، تجاوز 12 ألف ضحية، وهذا الرقم يتجاوز عدد شهداء حرب أكتوبر المجيدة".

وأضاف اللواء الديب، خلال افتتاح القرية المرورية بالسويس، اليوم الخميس، أن الدراسات كشفت أن غالبية الحوادث نتجت عن افتقار مستخدمي الطرق للوعي المروري، سواء كان المستخدم للطريق قائد السيارة أو من المشاة.

وأكد أن وزارة الداخلية تستهدف خروج جيل جديد لديه وعي مروري، وتنفيذًا لتوجهيات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كانت الشرطة المتخصصة تنظّم زيارات للمدارس، وتقدّم محاضرات شفوية عن القواعد المرورية، وتعلم الأطفال والنشء أهمية الوعي المروري.

وتابع مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، أن التعليم الشفوي وحده لم يعد كافيًا، لذا كانت الحاجة ملحة لإنشاء نموذج لما يحدث فى الشارع، وجاءت القرية المرورية النموذجية - والتى تُطبّق منذ سنوات في عدة دول أوروبية - لتقديم الشرح العملي وتحقيق الوعى المروري لدى الجيل الجديد.