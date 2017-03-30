شكري ونظيره الفرنسي يتفقان على أهمية العمل لدعم التوافق بين القوى الليبية

القاهرة (مصراوي)

اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جون مارك إيرولت على أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسي في ليبيا، في إطار اتفاق الصخيرات بالمغرب لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار وبدء مرحلة إعادة البناء في ليبيا، وذلك في اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بأن شكري أكد لنظيره الفرنسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا، مستعرضا في هذا الإطار الاجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الأخيرة.

وحول التوتر الأمني الذي شهدته مؤخرا طرابلس وسائر المدن الليبية، نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدي سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسي الليبي والجيش الوطني، شدد شكري على أن الجيش الوطني هو السلطة الوحيدة المخولة بمسؤولية الدفاع عن كافة المنشآت الحيوية الليبية.