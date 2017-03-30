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وفد من الداخلية يزور مرضى المعهد القومي للأورام

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وفد من الداخلية يزور مرضى المعهد القومي للأورام وفد من الداخلية يزور مرضى المعهد القومي للأورام

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الخميس، بتشكيل وفد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان لزيارة السيدات الخاضعات للعلاج بالمعهد القومي للأورام بالتجمع الخامس؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، واليوم العالمي للمرأة، وعام المرأة المصرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، إنه تم زيارة 103حالات من المحتجزات بالمستشفى، والمترددات على العيادة، وتقديم بعض الهدايا لهن.

وأعرب السيدات عن تقديرهن لجهاز الشرطة، والدور الذي يقوم به في تحقيق الأمن والاستقرار، وقدمن الشكر على تلك المبادرة.

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