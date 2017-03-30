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مصدر أمني يكشف سبب القبض على ''أوكا وأورتيجا''

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مصدر أمني يكشف سبب القبض على ''أوكا وأورتيجا'' مصدر أمني يكشف سبب القبض على ''أوكا وأورتيجا''

أكد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن السبب وراء منع كلا من نجمي المهرجانات محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا" - 25 عامًا، وأحمد متولي الشهير بـ"أورتيجا" - 27 عامًا إلى دبي، هو أن القيد العائلي لكل منهم الذي أُستخرج به جوزات السفر "مزور".
 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، اليوم الخميس، أن "أوكا وأورتيجا" لم يؤديا الخدمة العسكرية ولم يحصلا على أي موقف رسمي خاص بهم سواء بالإعفاء أو التأجيل، مشيرًا إلى أن تم اقتياد المطربين إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم.
 
وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، قد منعت سفر كل من نجمي المهرجانات محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا" - 25 عامًا، وأحمد متولي الشهير بـ"أورتيجا" - 27 عامًا إلى دبي، وذلك بناءً على طلب مصلحة الجوازات، فيما قرر عبد الرحيم محمد، الشهير بـ"شحته كاريكا"، البالغ من العمر 31 عامًا، إلغاء سفره إلى دبي، للاطمئنان على صديقيه. 
 
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة للطيران المتجهة إلى دبي، تقدم كل من النجوم الثلاثة لإنهاء إجراءات سفرهم على الرحلة المتجهة إلى دبي، حين فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بأوكا وأورتيجا على أجهزة الحاسب الألي، بوجود اسمهما على قوائم المنع من السفر بناءً على تعليمات مصلحة الجوازات. 
وأضافت المصادر الأمنية أنه تم إلغاء سفرهما وإعادة حقائبهما مرةً أخرى من شركة الطيران، والسماح لهما بالتوجه إلى مصاحة الجوازات لفحصهما هناك، فيما طالب كاريكا بإلغاء سفره للاطمئنان على رفيقيه.
 
المصدر:مصراوي

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