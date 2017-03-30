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«قدوة لكل فنان» و«سبب طلاقي من جوزي».. هكذا أحيا الفنانون ذكرى رحيل «العندليب»

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حلت - اليوم الخميس - الذكرى الـ40 لوفاة "العندليب" عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا يوم 30 مارس 1977، ولكن تظل أعماله الفنية خالدة في أذهان الكثيرين، وقد أحيا عدد من نجوم الفن والإعلام ذكراه اليوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،فيما أدلى آخرون بتصريحات تلفزيونية عن "العندليب"، ونذكر أبرزهم في هذا التقرير.

1- فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده أن عبد الحليم سبب طلاقها من زوجها، وقالت أثناء استضافة الفنانة عبد الوهاب لها في برنامج "شيري ستويو" المذاع على قناة "": "سبب طلاقي هو غيرة زوجي من عبد الحليم حافظ بعد أن أبديت إعجابي به أمامه"، وأضافت: "جوزي كان ييجي إيه في حلاوته ورموشه!".

2- لبنى عبد العزيز 

أوضحت الفنانة لبنى عبد العزيز سر غضب العندليب منها، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي"، وكان سبب ذلك أنها بعد عملها الوحيد معه "الوسادة الخالية"، عملت بعد ذلك مع الفنان فريد الأطرش.

3- محمد رشاد

أحيا الفنان محمد رشاد الذكرى الـ40 لوفاة العندليب، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "ذكري رحيل العندليب الاسمر عبد الحليم الله يرحمه.. وهيفضل دايما أسطورة الغناء في العالم العربي وقدوة ومدرسة لكل فنان".

محمد رشاد

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4- حلمي بكر

حكى الموسيقار حلمي بكر، أثناء حواره ببرنامج "8 الصبح"، عن الخلاف الذي وقع بين العندليب وأم كلثوم، وقال إنه يرجع لحفل" عيد ثورة 23 يوليو".

وقال: "يوم ذكرى الثورة أخذت أم كلثوم وقت كبير من عبد الحليم أثناء غنائها، ولما طلع عالمسرح خانه التعبير وقال: "معرفش طلوعي على المسرح هل هو شرف ليا ولا مقلب شربته؟"، وأضاف بكر: "الجملة دي خلت الدنيا تولع".

5- سعد رمضان

 يحيي الفنان سعد رمضان حفلًا نظمته لجنة تكريم رواد الشرق، بمناسبة مرور 40 عامًا على رحيل العندليب، ويأتي برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في قصر "الأونيسكو"، بالاشتراك مع وزارتي الثقافة في لبنان ومصر، وبالتنسيق مع السفارة المصرية بلبنان.

وسيحقق سعد حلمه ويقدّم باقة من أغاني العندليب، بحضور نجوم الفن والإعلام وبعض الشخصيات العامة.

ونشر سعد رمضان صورة من البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وسأل من خلاله جمهوره عما يودون سماعه في الحفل، قائلاً: "أي أغنية للعندليب حابين تسمعوها بصوتي؟".

سعد رمضان

6- هيثم سعودي

بدأ الإعلامي هيثم سعودي تقديم حلقة برنامجه "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، بالحديث عن الذكرى الـ40 لرحيل عبد الحليم،  قائلاً: "محبته لا تزال بالقلوب.. مفيش مواطن عربي لم يستمتع بأغاني العندليب".

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