الأرصاد الجوية تحذر بشده المواطنين من حالة الطقس وتؤكد عاصفة رملية جديدة تضرب المحافظات التالية خلال الـ 48 ساعة القادمة

سمر العشري

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وبلهجة شديدة المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة كما ناشدت المواطنين بتوخي الحذر، مشيرا إلى أن الطقس من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات شديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد سوف تنتهي غدا، مؤكدا أن درجات الحرارة سوف تسجل بدءا من الغد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الرملية والمحملة بالأتربة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “MBC MASR 2″، صباح اليوم الخميس، أن هناك فرص لسقوط أمطار خلال اليومين القادمين نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الرياح الرملية من الممكن أن تصل لحد العواصف الرملية على مدن شمال سيناء ومناطق شمال الصعيد، وناشد جميع المواطنين بتوخي الحذر طوال فصل الربيع نظرا أنه يتميز بتقلبات جوية وتغيرات مفاجئة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads