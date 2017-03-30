أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الأرصاد الجوية تحذر بشده المواطنين من حالة الطقس وتؤكد عاصفة رملية جديدة تضرب المحافظات التالية خلال الـ 48 ساعة القادمة

Google+ Print
الأرصاد الجوية تحذر بشده المواطنين من حالة الطقس وتؤكد عاصفة رملية جديدة تضرب المحافظات التالية خلال الـ 48 ساعة القادمة الأرصاد الجوية تحذر بشده المواطنين من حالة الطقس وتؤكد عاصفة رملية جديدة تضرب المحافظات التالية خلال الـ 48 ساعة القادمة

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وبلهجة شديدة المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة كما ناشدت المواطنين بتوخي الحذر، مشيرا إلى أن الطقس من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات شديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد سوف تنتهي غدا، مؤكدا أن درجات الحرارة سوف تسجل بدءا من الغد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الرملية والمحملة بالأتربة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع برنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “MBC MASR 2″، صباح اليوم الخميس، أن هناك فرص لسقوط أمطار خلال اليومين القادمين نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الرياح الرملية من الممكن أن تصل لحد العواصف الرملية على مدن شمال سيناء ومناطق شمال الصعيد، وناشد جميع المواطنين بتوخي الحذر طوال فصل الربيع نظرا أنه يتميز بتقلبات جوية وتغيرات مفاجئة.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار