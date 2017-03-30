بعد «أوبل».. «بيجو - ستروين» تقترب من ضم «بروتون»

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دخلت شركة "بيجو - ستروين" الفرنسية في محادثات متقدمة مع نظيرتها الماليزية "بروتون" لعمل تحالف قوي بين الشركتين، على غرار المعمول به بين كل من نيسان اليابانية ورينو الفرنسية.

وبحسب صحيفة "ذا ستار"، فإن الشركة الفرنسية تفكر منذ فترة ليست بالقصيرة في شراء حصة من أسهم نظيرتها الماليزية بروتون، لاسيما وأن فرنسا تعد الشريك التجاري الرئيسي لكوالالمبور.

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وأكد سيري نجيب رئيس الحكومة الماليزية، أن المحادثات تسير على قدم وساق بين رينو وبروتون، مشيرًا إلى أنه يتوقع إتمام الاتفاق بين الجانبين قريبًا.

وكانت شركة بيجو قد نجحت خلال الآونة الأخيرة في ضم نظيرتها الألمانية أوبل بعد صفقة كبرى مع "جنرال موتورز" الأمريكية المالكة السابقة لأوبل.