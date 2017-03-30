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«نيسان» تدخل تعديلات «نيسمو» على سيارتها الرياضية «جودزيلا»

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«نيسان» تدخل تعديلات «نيسمو» على سيارتها الرياضية «جودزيلا» «نيسان» تدخل تعديلات «نيسمو» على سيارتها الرياضية «جودزيلا»

التحرير

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أعلنت شركة "نيسان" عن تعديلات تقنية جديدة في سيارتها الشهيرة "GT-R سوبر كار"، والمعروفة على المستوى الجماهيري بـ"جودزيلا".

وبحسب موقع "ماكسيم"، فإن الشركة اليابانية ستدخل التعديلات التي تتمتع بها سيارتها الرياضية الشهيرة "GT-R Nismo”، والتي تحمل راية نيسان في العديد من المحافل الدولية الخاصة بالسيارات لهذا العام.

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وأوضحت الشركة أنها تنوي إدخال تلك التعديلات التقنية الحديثة في سيارتها "GT-R سوبر كار"، مع الاحتفاظ بمحركها الموجود حاليًا القادر على ضخ 565 حصان ومكون من 6 سلندر "V6” ومزود بشاحني تربو إضافيين.

وتشمل التعديلات الجديدة على السيارة إعدادات البرنامج الرياضي وتحقيق قوة إضافية دون إدخال تعديلات جذرية بالمحرك المستخدم.

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التحرير

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