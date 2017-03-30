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رسميًا.. «كيا ستينجر» 2018 بمعدل تسارع 4.9 ثانية فقط

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رسميًا.. «كيا ستينجر» 2018 بمعدل تسارع 4.9 ثانية فقط رسميًا.. «كيا ستينجر» 2018 بمعدل تسارع 4.9 ثانية فقط

التحرير

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أعلنت شركة "كيا" الكورية، أن سيارتها الرياضية الجديدة "ستينجر 2018” نجحت في تحقيق معدل تسارع ينتقل بها من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 4.9 ثانية.

وقالت الشركة الكورية العملاقة خلال بيان لها، إن معدل التسارع الخاص بسيارتها الجديدة بات الآن حقيقة ملموسة، خاصة وأنه كانت هناك العديد من الشكوك التي طالت إمكانية تحقيقها لهذا المعدل.

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وأوضحت الشركة أن السيارة التي تتمتع بمحرك 3300 CC يتكون من 6 سلندر "V6” ويضخ قوة مقدارها 365 حصان، تمكن من الوصول لما هو أعلى مما كانت الشركة قد أعلنته في وقت سابق عن معدل التسارع، والتي أكدت أنه يصل من 0 إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 501 ثانية.

وكانت كيا قد كشفت عن السيارة الرياضية الجديدة، والتي تصنفها على أنها الأقوى في تاريخها، خلال وقت مبكر من العام الجاري، وأظهرتها بشكل رسمي في معرض جنيف الدولي للسيارات بداية الشهر الجاري.

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التحرير

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