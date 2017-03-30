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«هيونداي» تطور شاسيه جديد للسيارات الكهربائية

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«هيونداي» تطور شاسيه جديد للسيارات الكهربائية «هيونداي» تطور شاسيه جديد للسيارات الكهربائية

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية في الوقت الحالي على تطوير أول منصة "شاسيه" خاص بالإصدارات الكهربية التي تنتجها الشركة حديثًا.

وبحسب موقع "فورشن"، فإنه على الرغم من عدم اقتراب الشركة الكورية من إتمام صناعة المنصة الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربية، إلا أنها كشفت عن بعض مخططاتها الخاصة بتصنيع إصدارات رياضية متعددة الأغراض "SUV”.

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وأكد لي كي سانج نائب رئيس هيونداي، أن معدلات دوام البطارية الكهربية الخاصة بالإصدارات التي قد تستخدم المنصة الجديدة ستزيد عن 300 كم، وهو ما ينظر إليه على أنه محاولة مباشرة لتخطي معدلات المنافسين.

وأضاف المسؤول بالشركة الكورية أنه يتوقع مساهمة تلك التطويرات التقنية في استحواذ هيونداي على 10% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربية على مستوى العالم.

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