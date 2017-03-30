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منظمة دولية تقدم ملاحظتين على قانون العمل المصري الجديد

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منظمة دولية تقدم ملاحظتين على قانون العمل المصري الجديد منظمة دولية تقدم ملاحظتين على قانون العمل المصري الجديد

التحرير

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أكدت منظمة العمل الدولية أن مشروع قانون العمل المصري الجديد، لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلاً عن أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها .

واقترحت المنظمة ملاحظتين -طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل المصري الجديد- تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة، وتعتبر الملاحظة الثانية تنسيقية، إذ تضمنت أن يستبدل لفظ "ذوي الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة" أي إضافة كلمة "أشخاص" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، وقد اختاره الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليًا.

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ويعتبر موافقة مشروع قانون العمل المصري الجديد للاتفاقيات الدولية التزام دستوري، قبل أن يكون التزاما دوليا، إذ نصت المادة (93) من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".

 

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