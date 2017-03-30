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عبد الله قنديل: قانون السلطة القضائية ضربة في «مقتل»

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عبد الله قنديل: قانون السلطة القضائية ضربة في «مقتل» عبد الله قنديل: قانون السلطة القضائية ضربة في «مقتل»

التحرير

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قال المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن الوقت الحالي غير ملائم لإثارة أزمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية، حتى وإن كان من الضروري تطبيق تعديلات لتسهيل العمل القضائي.

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن في دولة القانون يجب أن تخضع كافة السلطات للقانون بما فيها السلطة التشريعية، وفي وقت نطالب فيه باستقلال السلطة القضائية، نجد أن السلطة التنفيذية تتدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هذا  مرفوض تماما.

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وأكد رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لإيصال أصوتنا للمسئولين ورفض مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح  الامتناع عن إصدار هذا القانون، لأنه يضرب القضاء في "مقتل".

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التحرير

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