نواب عن مصنع لبن الأطفال: هل هبط من السماء ويُصدّر عن طريق الجن؟

التحرير

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تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، عن اكتشافه مصنعًا لإنتاج لبن الأطفال، ينتج نحو 35 مليون عبوة سنويًا، يتم تصديرها للخارج، أثارت غضب عدد من نواب البرلمان، الذين أعربوا عن اندهاشهم من مثل هذه التصريحات، مطالبين بتغيير وزير الصحة، لعله يكون هناك بارقة أمل فى وجود صحة فى مصر.

«ما حدث يكشف حجم الفساد»

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزارة الصحة عن اكتشاف مصنع لألبان الأطفال ينتج حوالي 35 مليون عبوة سنويا، تكشف حجم الفساد الموجود فى الدولة، فرغم ظهور أزمة لبن الأطفال التى كانت على مرأى ومسمع من كل أجهزة الدولة سواء وزارة الصحة أو الصناعة أو الجيش أو الشرطة وغيرهم، إلا أنه لم يعلم أحد منهم عن وجود مصنع لإنتاج لبن الأطفال، وكأنه يشبه المطار السري.

وأضاف الحريري، فى تصريح لـ"التحرير"، أنه على العلم من أن المصنع يستورد ويصدر وله وجود فى السوق، إلا أن تلك المؤسسات لا تعلم عنه أى شىء، لافتًا إلى أن الجيش تدخل فى حل أزمة لبن الأطفال.

وتابع: "كم منتج يوجد حوله أزمات وإحنا عندنا البدائل موجودة؟ وهل كل المسئولين فى وزارة الصحة لا يعلمون أى شىء عن هذا المصنع؟".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه متمسك برأيه بشأن نهج تغير وزير التعليم ووزير التعليم العالى، يتم تغيير وزير الصحة الحالى، لعله يكون هناك بارقة أمل فى وجود صحة فى مصر، مؤكدًا أنه فى ظل وجود وزير الصحة الحالى لن يكون هناك صحة فى مصر.

«الوزير على علم بالمصنع»

قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصنع إنتاج لبن الأطفال الذى أعلنت وزارة الصحة عن اكتشافه مؤخرًا موجود بالفعل ومغلق منذ عام 2008، ووزير الصحة على علم بوجوده، لافتًا إلى أن الوزير أبلغ لجنة الصحة بالبرلمان عن هذا أزمة هذا المصنع فى أحد اجتماعتها منذ أكثر من عام.

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وأعرب المشد، فى تصريح لـ"التحرير"عن اندهاشه من موضوع اكتشاف وزارة الصحة للمصنع، قائلًا: "هم عندهم زهايمر علشان يعلنوا عن اكتشافه".

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن أى منتج لا بد أن يحصل على تصريح من وزارة الصحة وأى منتج يصدر الدولة على علم به، متسائلًا: "هل هبط من السماء؟، وهل يتم تصديره عن طريق الجن".

«يجب التحقيق مع وزير الصحة»

فى حين استنكر مركز الحق في الدواء، تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، عن اكتشاف الوزارة لمصنع للألبان ينتج ويصدر للخارج، لافتًا إلى أن التصريح سيلقى ظلال سلبية تؤثر على فرص واستثمارات صناعة الدواء فى مصر.

وأضاف لمركز فى بيانه له: "هناك دهشة شديدة في أوساط أسواق الدواء وجمهور المستهلكين من تصريح وزير الصحة، نظرا لأن المصنع موجود من سنة 2000، حيث صدرت له موافقة الإدارة المركزية للصيدلة وفي سنة 2002، قام بالإنتاج الفعلي وفي عام 2005، وبسبب حروب مافيا استيراد الألبان من الخارج حدثت أخطاء فنية في إحدى التشغيلات ووضعت الصحة عراقيل كبيرة تهدف لمنع إعادة العمل في هذا القطاع الحيوي أدي لتعطل الإنتاج في المصنع الذي عاد للعمل مرة أخرى في 2012 وبدأ في التصدير".

وطالب المركز المصري للحق في الدواء البرلمان باستدعاء وزير الصحة لخطورة أقواله وللتحقق في كيفية استيراد المصنع الخامات من الخارج وموافقة الوزارة وكيفية الإنتاج التي تتم بشروط وإشراف وزارة الصحة وكيفية تصدير الإنتاج خارجيا، والتي لا تتم سوى بعد موافقة الوزارة التي تكشف علي تطابق الشروط، مضيفا: "فهل لم يكن يعلم وزير الصحة كل هذه الإجراءات؟ وهل ليس هناك قاعدة بيانات لصناعة الدواء في مصر التي حققت مبيعات عام ٢٠١٦ وصلت ٥٠ مليار جنيه؟".

واستطرد البيان :"إن هذه التصريحات ستؤثر على ثقة المصريين فى الرقابة على تصنيع الأدوية ومدى فاعليتها بعد جهل وزير الصحة بعدم وجود مصنع يعمل فى صناعة الألبان الصناعية".