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الأحد.. المؤتمر العلمي للصيادلة العرب

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الأحد.. المؤتمر العلمي للصيادلة العرب الأحد.. المؤتمر العلمي للصيادلة العرب

التحرير

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تنظم نقابة الصيادلة بالقاهرة، في الفترة من 2 إلى 4 أبريل، مؤتمرا، تحت شعار "الأمن الدوائي لدعم الاقتصاد القومي"، واحتفاءً بعودة نقابة صيادلة إلى ممارسة دورها المميز والفعال باتحاد الصيادلة العرب.

من المقرر أن يشارك فوج مكون من 200 فرد من جميع الدول العربية أعضاء اتحاد الصيادلة العرب، من خلال التمثيل الرسمي لرؤساء النقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات العلمية الصيدلية العربية، بالإضافة إلى عدد من العلماء أعضاء هيئة العلماء والخبراء العرب (أبسو)، ولفيف من الأساتذة والمتخصصين ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الصيدلة ومديري مراكز الأبحاث العربية ورؤساء شركات الأدوية المصرية والعربية وبعض العالمية منها ومسئولي الدواء بالوطن العربي.

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يضع المؤتمر على رأس أولوياته الأمن الدوائي الذي يحقق إنتاج دواء أمن وفعال وكافي لوصوله أمنا، خالي من الغش والتزوير ليد كل مريض وفى متناول كل الشعب، لافتا إلى الأمن الدوائي هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، وهو الطريق لدعم الاقتصاد من خلال تطوير وتحسين شركات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

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