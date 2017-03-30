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بأمر الرئيس.. إنشاء مركز لتوثيق تاريخ السويس

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بأمر الرئيس.. إنشاء مركز لتوثيق تاريخ السويس بأمر الرئيس.. إنشاء مركز لتوثيق تاريخ السويس

التحرير

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عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعا بمتحف السويس القومي بحضور وليد شوقي رئيس حي السويس ومديري مركزالمعلومات والاعلام والسياحة وهيئة تفتيش الاثار الأسلامية ، لمناقشة انشاء مركزا لتوثيق التاريخ بمحافظة السويس .
وفي الاجتماع تناول المحافظ توجيهات الرئيس عبد الفتاح لإنشاء مراكز للتوثيق بمدن القناة ومنها مركز لتوثيق تاريخ السويس العسكري والمدني.

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وكلف المحافظ اللجنة المشكلة بسرعة إعداد خطة لجمع كل الوثائق الصوتية والمصورة والمخطوطات والكتب والصورالتاريخية والصحف والمسجلات والشهادات الواقعية للشخصيات التي شاركت في الحروب والأحداث ومازالت علي قيد الحياة وأبطال المقاومة الشعبية والفدائيين ومنظمة سيناء العربية الفدائية والشهداء، وطالب المحافظ الاستعانة بالشخصيات العامة المعنية بالتوثيق والتاريخ.

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