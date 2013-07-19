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قصة المنزل المسكون في المقدمة الإعلانية الجديدة لفيلم "The Conjuring"

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قصة المنزل المسكون في المقدمة الإعلانية الجديدة لفيلم "The Conjuring" قصة المنزل المسكون في المقدمة الإعلانية الجديدة لفيلم "The Conjuring"

كتب : نورهان طلعت الخميس 18-07-2013 19:31

أصدرت "وارنر بروس" مقدمة إعلانية جديدة لفيلم الرعب القادم "The Conjuring"، وتعرض المقدمة قصة حقيقية للعائلة التي اقتبست منها أحداث الفيلم، ليروي الأشخاص الحقيقيون حكايتهم وحكاية المنزل الذي عاشوا فيه لأول مرة منذ 30 عاماً.

فقبل وجود ظاهرة فيلم "Amityville"، كانت هناك حالة هاريسفيل ومعتمداً على قصة حقيقية، يحكي فيلم "The Conjuring" قصة مرعبة عن "إيد ولوراين " و"ارين" اللذين يعملان كمحققين في الخوارق الطبيعية ويحوزان شهرة عالمية، حيث تطلب مساعدتهما أسرة تتعرض للترهيب من قوى الظلام في مزرعة منعزلة، وبينما يضطران لمواجهة كيان شيطاني قوي، يقع عضوا عائلة وارين في أكثر الحالات رعباً في حياتهما.

فيلم "The Conjuring" بطولة ليلي تايلور، رون ليفينجستون، فيرا فارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج جيمس وان.

وسيتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة "يونايتد موشن بيكتشرز" كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائياً لشركة "وارنر بروس" الأميركية في .

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