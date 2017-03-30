أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ضابطات «حقوق الإنسان» يحتلفن بعيد الأم داخل المعهد القومي للأورام

Google+ Print
ضابطات «حقوق الإنسان» يحتلفن بعيد الأم داخل المعهد القومي للأورام ضابطات «حقوق الإنسان» يحتلفن بعيد الأم داخل المعهد القومي للأورام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والعيد العالمي للمرأة، توجه وفد من قيادات، وضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لزيارة السيدات الخاضعات للعلاج بالمعهد القومى للأورام بالتجمع الخامس.


يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتشكيل وفد من قيادات وضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لزيارة السيدات الخاضعات للعلاج بالمعهد القومى للأورام بالتجمع الخامس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، واليوم العالمى للمرأة، وعام المرأة المصرية، ونقل الوفد تحيات الوزير للمرضى وتمنياته بالشفاء العاجل.

شاهد أيضا

وخلال الزيارة، تم تقديم الهدايا للمترددات على المعهد، وأعربت السيدات عن تقديرهن لجهاز الشرطة، والدور الذى يقوم به فى تحقيق الأمن والاستقرار، وقدمن الشكر على تلك المبادرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن