ضابطات «حقوق الإنسان» يحتلفن بعيد الأم داخل المعهد القومي للأورام

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بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والعيد العالمي للمرأة، توجه وفد من قيادات، وضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لزيارة السيدات الخاضعات للعلاج بالمعهد القومى للأورام بالتجمع الخامس.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتشكيل وفد من قيادات وضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لزيارة السيدات الخاضعات للعلاج بالمعهد القومى للأورام بالتجمع الخامس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، واليوم العالمى للمرأة، وعام المرأة المصرية، ونقل الوفد تحيات الوزير للمرضى وتمنياته بالشفاء العاجل.

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وخلال الزيارة، تم تقديم الهدايا للمترددات على المعهد، وأعربت السيدات عن تقديرهن لجهاز الشرطة، والدور الذى يقوم به فى تحقيق الأمن والاستقرار، وقدمن الشكر على تلك المبادرة.