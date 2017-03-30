«صحة البرلمان» تتفقد مركز الشيخ موسى بالأقصر.. وتطلب محاسبة المسئولين عن استلامه

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طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بمحاسبة ومحاكمة المقاولين ومسؤولي الإدارة الهندسية بمحافظة الأقصر، التي تسلمت المركز الطبي بالشيخ موسي، بسبب توقفه عن العمل منذ 7 سنوات لصدور قرار إزالة، بسبب التصدعات والشروخ في الجدران وحرمان ما يقرب من 15 ألف مريض من الخدمات الطبية.

وقالت النائب إليزابيث شاكر، عضو اللجنة، إن هناك ضرورة لمحاسبة من تسبب في إهدار المال العام وحرمان المرضي من تلقي الخدمة الصحية، مشيرة إلى ضرورة إحلال وتجديد المركز الطبي بدلا من الإزالة التي قد تستغرق وقتًا طويلاً في إعادة البناء.

ومن جانبها قال النائب خالد هلالي، إن بناء المركز الطبي دون قواعد خرسانية يكشف مدي الإهمال وإهدار المال العام،قائلا «يتم رصد أموال ليس لتقديم الخدمة بل للنهب».

ومن جانبه اتهم رشيدي عبد الغني أحد أبناء الأقصر، المحافظ لعدم استجابته لمطلب المواطنين بإعادة تشغيل المركز الطبي، لافتا إلى أنه تم استئجار شقة بالجهود الذاتية من أجل تقديم خدمة عاجلة للمواطنين.

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وقال رأفت عبد المطلب، موظف، إن المركز الطبي حصل على النجمة الذهبية في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، فيما زارته هيلاري كلينتون المرشحة السابقة علي منصب الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أبناء المنطقة محرومون من خدمات الأسنان والأشعة والتحاليل وصحة المرأة والولادة.

وقد بدأ وفد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، زيارة تفقدية لمستشفيات محافظة الأقصر على مدار 3 أيام يعقبها 3 أيام أخرى لزيارة مستشفيات محافظة أسوان للتعرف على احتياجات المستشفيات والخدمة التي تقدمه للمرضى.

ويزور الأعضاء المركز الطبي للشيخ موسي والمستشفي العام والقرنة والبياضية والأقصر الدولي، وفي أسوان يزور النواب مستشفيات إسنا العام وأرمنت وإدفو والنوبة وكوم أمبو والصداقة وأسوان الجامعي.

ويضم الوفد برئاسة الدكتور محمد العماري، النواب خالد هلالي وصلاح منصور وأحمد العرجاوي ومحمود أبو الخير وهالة مستكلي ومجدي مرشد، مصطفي أبوزيد وإيناس عبد الحليم وإلهام المنشاوي ومكرم رضوان وعبد العزيز حمودة، إليزابيث شاكر، عبد الله مبروك، محمد الشوري ونواب أسوان أحمد فرشوطي ونائب الأقصر العمدة فيصل.