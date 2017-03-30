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«مستقبل وطن» يعلن مرافقة قياداته للرئيس في زيارته لأمريكا

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«مستقبل وطن» يعلن مرافقة قياداته للرئيس في زيارته لأمريكا «مستقبل وطن» يعلن مرافقة قياداته للرئيس في زيارته لأمريكا

التحرير

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أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أشرف رشاد، مشاركة عدد من قيادات وشباب الحزب ضمن الوفود الشعبية والسياسية المرافقة للرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل؛ للقاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد .

وقال رئيس الحزب أشرف رشاد، إن الهدف من المشاركة هو دعم ومساندة البلاد في مواقفها الخارجية وخاصة مع تغير النظام السياسي الأمريكي والتغلب علي برودة العلاقات التي انتابت البلدين خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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وتابع : «تلك الزيارة سيكون لها مردود ايجابي علي جميع القضايا العالقة بالمنطقة "فلسطين - اليمن – سوريا- ليبيا" من حيث التوصل لحلول سريعة وعادلة تضمن أحقية تلك الشعوب في حياة سلمية بعيدًا عن القتل والتخريب والتوصل لاستقرار كامل بالشرق الأوسط، بالاضافة إلي أنها تنفي جميع الشائعات التي أطلقتها جماعة الاخوان الإرهابية حول توتر العلاقة بين البلدين».

وأشار إلي أن تلك الزيارة ستساهم في التوصل السريع للاتفاق على صيغة دولية نهائية وآليات قوية للقضاء علي الإرهاب، بالاضافة لفتح آفاقا لحقبة جديدة تقوم علي التعاون الجاد والمثمر بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

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