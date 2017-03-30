عضو بـ«تشريعية البرلمان» يطالب بالتصويت على «قانون السلطة القضائية» بنداء الأسماء

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طالب النائب محمد سليم عطا، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالتصويت علي مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، نداءً بالاسم، حتي لا يكون هناك لبسًا ولحساب أعداد المصوتين بشكل دقيق، خاصة أن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي عدد الأعضاء، قائلاً: الحكم في النهاية للأغلبية.

ولفت إلي أنه يرفض مشروع القانون جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن 24 نائباً وافقوا على مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية في حين رفضه 16 نائباً آخرين.

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ولفت إلي أنه كان واحدًا من الرافضين للإعلان الدستوري الذي صدر في 2012 وحينها لم يكن متواجدًا بالسلطة، وبالتالي لا يجوز أن يوافق علي مشروع قانون السلطة القضائية أثناء تواجده بمجلس النواب، بحسب قوله.