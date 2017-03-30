بالصور.. ضبط "حرامي سيارات" بشارع قصر العيني

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطل أثناء شروعه في سرقة السيارات بشارع قصر العيني.

البداية أثناء تفقد دورية أمنية للأوضاع بمنطقة جاردن سيتي، تم ضبط شخص بحوزته جوال، عُثر بداخله على بعض متعلقات سيارة قام برسقتها عقب كسر الزجاج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.