تويوتا تسحب 3 ملايين سيارة بسبب أخطاء بالوسادات الهوائية أدت لوفيات

سمر العشري

قالت صحيفة الاندبندنت أن تويوتا قررت، اليوم الخميس، استرجاع حوالى 3 ملايين سيارة، بما فيها كورولا أكسيو وRAV4، من اليابان والصين والشرق الأوسط بسبب احتمال وجود خطأ صناعة فى وسائدها الهوائية أدى لوفيات.

‏كما قامت شركة فوجى للصناعات الثقيلة، والتى تنتج سيارات سوبارو، وميتسوبيشى وهينو موتورز باسترجاع 240 ألف سيارة بسبب الوسادات الهوائية التى تصنعها شركة تاكاتا وتنتفخ بعد تعرضها للحرارة لفترة طويلة.

ولقى 16 ‏شخصا مصرعهم، ومعظمهم فى الولايات المتحدة، بسبب الوسادات الهوائية، ‏مما استدعى أكبر عملية استرجاع للسيارات فى تاريخ الصناعة، طبقا للصحيفة البريطانية.

وقبلت تاكاتا دفع مليار دولار كتعويض بسبب الوسادات الهوائية فى قضية بالولايات المتحدة الشهر الماضى.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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