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بالفيديو.. ابتكار زجاجة تمنع سقوط السوائل خارج الكوب

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بالفيديو.. ابتكار زجاجة تمنع سقوط السوائل خارج الكوب بالفيديو.. ابتكار زجاجة تمنع سقوط السوائل خارج الكوب

مصراوي Masrawy

.. ابتكار زجاجة تمنع سقوط السوائل خارج ا

كتب - هشام عواض:

يواجه البعض خلال سكب السوائل من الزجاجة في الكوب مشكلة سقوط قطرات السائل من الزجاجة بعد الانتهاء من السكب، وللتغلب على هذه العقبة تم صنع زجاجة مبتكرة.

وتوصّل دانيل بيرلمان، وهو باحث في جامعة برانديس الأمريكية، إلى حل جذري لتلك المشكلة، إذ ابتكر زجاجة ذات فوهة بتصميم خاص تمنع انحدار القطرات الأخيرة خارج حدود فتحة الزجاجة، مما يسبب شكلا غير محببًا، وبالتالي لا تسقط خارج الكوب المراد سكب السائل بداخله، بحسب مجلة "فوكاس" الإيطالية.

وقالت المجلة إن السر في الزجاجة الجديدة يكمن في تصميم حافة فوهتها، وتحتوي على حفر بها ما يشبه الأخدود بعرض 2 ميلليمتر وعمق واحد ميلليمتر تمنع انزلاق القطرات الأخيرة خارج فتحة الزجاجة وتوجهها للسقوط داخل الكوب.

وتبدو الفكرة بسيطة إلا أن تنفيذها تطلب من الباحث دراسات متواصلة لمدة 3 سنوات شاهد خلالها مقاطع بالتصوير البطئ لدراسة حركة خروج السوائل عند حافة الزجاجات.

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