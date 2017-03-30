بالصور.. افتتاح القرية المرورية بالسويس لتعليم الأطفال قواعد السير

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، اليوم الخميس، القرية النموذجية المرورية لتعليم قواعد وتعليمات المرور والقيادة للأطفال والنشء، بحضور اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وقدَّم العميد محمد الدفراوي، مدير مرور السويس، عرضًا للجهود المبذولة بالإدارة للتيسير على المواطنين، والتي تضمنت توفير ممرات لتحرك ذوي الإعاقة على درج المرور، وداخل الأروقة، فضلاً عن الإجراءت المتبعة داخل الصالات لسرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحقيق الانضباط، وتخلل الاحتفال عددٌ من الفقرات الغنائية، التي قدَّمها (كورال) أطفال مركز شباب السلام.

من جانبه، قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة: "إن الهدف من إنشاء القرية، إعداد وتأهيل جيل جديد من أبناء السويس ليكون ملمًا بقواعد المرور، ويقدّر قيمة الأمن ورسالتة، ويعي بالجهد المبذول من رجال الشرطة، وكذلك تحسين الصورة الذهنية لأفراد الأمن لدى النشء".

واضاف مدير أمن السويس، خلال كلمته، أن القرية ستكون مفتوحةً للأُسر لتعلم أطفالهم الأنظمة المرورية والإشارات بشكل عملي، يهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية لديهم".

من جهته، أشار العميد الدفراوي إلى أن القرية تستهدف الأطفال من سن 4 وحتى 10 سنوات، لتعليمهم قواعد القيادة السليمة، واحترام قوانين المرور بوعي واقتناع.

واستقل عددٌ من الأطفال سيارات لعبة، وتجولوا فى القرية المرورية، يرافقهم ضباط وأفراد المرور، بينما أدى مجموعة أخرى منهم دَور الذين يعبرون الطريق مع غلق الإشارة، وفي نهاية الافتتاح وزّع اللواء الديب واللواء شحاته، شهادات تقدير وكروت رمزية للتراخيص على الأطفال لاجتيازهم الدورة.